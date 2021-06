Il retroscena | Giampaolo contattato dallo Spezia | ma per ora non è convinto

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 giugno 2021) Locercherà una soluzione per sostituire Italiano. E ha avuto contatti nelle ultime ore con Marco, che aveva già detto no alla Samp, ricevendo in cambio una risposta non troppo… calda. Non soltanto per il contratto che lega l’allenatore al Torino fino a giugno 2022, ma anche e soprattutto perché non è troppo. E potrebbe decidere di restare alla finestra. Loandrà su altre soluzioni, in lista ci sono Tedesco, Maran, Nicola, Corini e qualche idea abbastanza rischiosa. Una cosa è sicura: sbagliare l’allenatore che prenderà il posto di Italiano sarebbe pericolosissimo. FOTO: Twitter ...