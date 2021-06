Giallo Valsamoggia | Chiara Gualzetti trovata morta a 16 anni

Leggi su ck12

(Di lunedì 28 giugno 2021) Un, alle porte di Bologna:a 16, la ragazza era scomparsa ieri.Da 24 ore circa non si avevano notizie riguardanti una ragazza di 16, scomparsa da casa: si tratta di. Purtroppo, pochi minuti fa è arrivata la terribile notizia. La ragazza infatti è stata rinvenuta cadavere in una scarpata in zona Monteveglio, nel comune di, alle porte di Bologna, capoluogo emiliano. ...