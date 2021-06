Fugge dal Tigrè il governo ad interim, avanzano i ribelli (Di lunedì 28 giugno 2021) In Etiopia il governo ad interim dello Stato regionale del Tigrè si è ritirato oggi mentre avanzano i ribelli nella capitale locale, come ha detto un funzionario dell'esecutivo di transizione che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) In Etiopia iladdello Stato regionale delsi è ritirato oggi mentrenella capitale locale, come ha detto un funzionario dell'esecutivo di transizione che ha ...

A Caserta, nei luoghi della fiction 'L'amica geniale 3' Caserta è una delle splendide location che ci terranno compagnia nel corso della nuova stagione de L'amica geniale , tratta dal terzo romanzo Storia di chi fugge e di chi resta , di Elena Ferrante. ...

Brasile, è morto il serial killer accusato di oltre 30 omicidi e stupri Il serial Killer Lazaro Barbosa è morto. Dopo 20 giorni nella boscaglia per fuggire dalla polizia, sulle sue tracce, Lazaro Barbosa è stato catturato e, poco dopo, è ...

