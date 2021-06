Europei | Guillermo Mariotto | “combattiamo il razzismo e partiamo dai piccoli gesti’

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Trovo che un contesto come glisiano adattissimi per combattere ilanche con un piccolo gesto. Inginocchiamoci pure,, non restiamo passivi, ilporta guerre, violenza, porta male a tutte le nazioni che lo hanno praticato”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo stilista, convinto che la scelta, da parte degli Azzurri, di inginocchiarsi prima della partita contro il Belgio sia un atto condivisibile. “Trovo, tra l’altro, il contesto dello stadio molto adatto. Qualcuno ha parlato di strumentalizzazione, di speculazione… ma i media ...

