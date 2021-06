Enrico Pellegrini trovato morto in cantina con un coltello nell’occhio: fermato il fratello (Di lunedì 28 giugno 2021) Non è ancora chiaro che cosa sia successo, si pensa a una lite finita male. Ma quello che sappiamo è che le forze dell’ordine si sono messe subito sulle tracce del fratello di Enrico Pellegrini, dopo aver trovato il cadavere dell’uomo in cantina, con un coltello conficcato nell’occhio. Un litigio degenerato ? Lo dovrà spiegare il fratello della vittima che, a quanto si apprende, è stato fermato questa mattina in Veneto. Sono stati alcuni vicini a rivelare che alcuni giorni fa Enrico e suo fratello avevano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Non è ancora chiaro che cosa sia successo, si pensa a una lite finita male. Ma quello che sappiamo è che le forze dell’ordine si sono messe subito sulle tracce deldi, dopo averil cadavere dell’uomo in, con unconficcato. Un litigio degenerato ? Lo dovrà spiegare ildella vittima che, a quanto si apprende, è statoquesta mattina in Veneto. Sono stati alcuni vicini a rivelare che alcuni giorni fae suoavevano ...

