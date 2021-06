Croazia Spagna 1-1 LIVE | Si riparte con il secondo tempo a Copenhagen

(Di lunedì 28 giugno 2021) Allo stadio Parken di, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Parken” disi affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si comincia a! 5? Ritmi blandi – In campo comanda la, ma possesso sterile. Laattende ...

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - TV7Benevento : Europei: Croazia-Spagna 1-1 dopo primo tempo... - kross_what : io ho GG + over 2.5. quindi indovinate quanto finirà Croazia spagna? esatto! 1-1! - serieAnews_com : ?? La papera di Unai #Simon paralizza la #Spagna: autorete clamorosa - Lord_Kovac : RT @_DAGOSPIA_: UNAI, CHE CAZZO FAI? PAPERISSIMA DEL PORTIERE DELLA SPAGNA UNAI SIMON E CROAZIA IN VANTAGGIO – VIDEO -

Luis Enrique Dopo dei gironi non particolarmente esaltanti per entrambe le squadre, alle 18si affrontano per un posto nei quarti di Euro 2020. ad_dyn Per la, la...... ma in generale lo storico degli incontri parla a favore della, che ha totalizzato 4 ... LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta - Car, Gvardiol; Modric, ...