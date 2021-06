Covid, Italia in bianco: via le mascherine all’aperto. Figliuolo: “Ma i giovani siano responsabili” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario conferma l’obiettivo dell’80% di vaccinati entro fine settembre. Le perplessità dei virologi Leggi su lastampa (Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario conferma l’obiettivo dell’80% di vaccinati entro fine settembre. Le perplessità dei virologi

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì tutta l'Italia diventa zona bianca: via le mascherine all'aperto | Figliuolo ammette: 'Su AstraZen… - SkyTG24 : Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - marcotravaglio : QUALCUNO VOLÒ... Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presid… - Sestopoterecom : Covid, l’Italia si è rimessa in moto: studio Osservatorio Congiunturale Format Research - lapostadispenk : RT @TCommodity: Nel frattempo in un momento di assoluta carenza di acciaio, è' partita questa mattina una nuova tranche di cassa integrazio… -