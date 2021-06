Buongiorno dalla Borsa 28 giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) (TeleBorsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,69% a 34.433,84 punti; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.345,18 punti, sui livelli della vigilia. Non si allontana dalla parità Tokyo, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 29.048 punti. Shenzhen lievita dell’1,48% e archivia la seduta a 15.003,8 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,29%; poco mosso Londra, che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Tele) – Lieve aumento per ladi Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,69% a 34.433,84 punti; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.345,18 punti, sui livelli della vigilia. Non si allontanaparità Tokyo, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 29.048 punti. Shenzhen lievita dell’1,48% e archivia la seduta a 15.003,8 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,29%; poco mosso Londra, che ...

