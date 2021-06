WRC | Ogier vince il Safari Rally 2021

(Di domenica 27 giugno 2021) Emozioni a gogo anche nella tappa finale del, tutta ricavata nella parte nord del lago di Elementatita composta da 48,56 km cronometrati con cinque speciali in programma, quella di Malewa (9,...

Questa la classifica finale del Safari Rally 2021: 1° Sébastien- Julien Ingrassia (Toyota Yaris) F - F in 3.18'11'3 2° Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (Toyota Yaris) JPN - GB a 21'...Da dove cominciamo, dal colpo di scena inammissibile dell'ultimo giorno o dalla pacifica conseguenza che ha determinato? Iniziamo dal plus:e Ingrassia , Toyota YarisGazoo Racing, hanno ...E subito già nella prima speciale arrivava il grande colpo di scena, con Neuville che nel primo crono di Loldia perdeva ben 59”2 su Ogier per aver danneggiato la sospensione posteriore destra. Dopo il ...Un Safari Rally che entrerà nella storia e che ci ha regalato forse il miglior spettacolo di questa prima parte della stagione del WRC 2021. Il ritorno del Mondiale in Africa a diciannove anni dall'ul ...