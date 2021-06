Vaticano e lo scontro sul Ddl Zan, il Papa prova (tardivamente) ad ammorbidire la linea: “Non giudicare, lasciate vivere, Dio ama tutti” (Di domenica 27 giugno 2021) “Non giudicare la realta? personale, sociale, degli altri. Dio ama tutti! Non giudicare, lasciate vivere gli altri e cercate di avvicinarvi con amore”. Una frase per nulla casuale quella inserita da Papa Francesco alla fine della meditazione con la quale ha introdotto la preghiera mariana dell’Angelus, recitata coi fedeli presenti in piazza San Pietro. Parole che arrivano al termine di una settimana rovente nei rapporti tra il Vaticano e l’Italia dopo la pubblicazione della nota verbale con la quale la Segreteria di Stato ha puntato il dito contro il ddl Zan. Per la Santa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) “Nonla realta? personale, sociale, degli altri. Dio ama! Nongli altri e cercate di avvicinarvi con amore”. Una frase per nulla casuale quella inserita daFrancesco alla fine della meditazione con la quale ha introdotto la preghiera mariana dell’Angelus, recitata coi fedeli presenti in piazza San Pietro. Parole che arrivano al termine di una settimana rovente nei rapporti tra ile l’Italia dopo la pubblicazione della nota verbale con la quale la Segreteria di Stato ha puntato il dito contro il ddl Zan. Per la Santa ...

NicolaPorro : ?? Lo sconcerto dei cattocomunisti per la posizione del Vaticano sul #ddlZan, la beffa del poliziotto indagato, lo s… - NicolaPorro : ?? I veri motivi dello scontro Chiesa vs #ddlZan, il giornale unico in difesa della #mascherina, l’eurobuffonata sul… - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: Ddl Zan, il disegno di legge contro le discriminazioni Lgbt. Cosa c'è dietro lo scontro con il Vaticano: Podcast. Ddl… - augusto_amato : Pride 2021 a Milano e Roma: lo scontro col Vaticano negli slogan del corteo. Sala: “Da cattolico non ho imbarazzo s… - ProfCampagna : @stepius @chrcapuano Il tema del Vaticano vs DDLZan è estremamente correlato al Gesù LGBT. Questo è ciò che penso.… -