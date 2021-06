Portogallo, Santos: «Non ho parole, i giocatori piangono nello spogliatoio» (Di domenica 27 giugno 2021) Fernando Santos, ct del Portogallo, ha analizzato la sconfitta contro il Belgio e l’eliminazione da Euro 2020: le sue parole Fernando Santos ha parlato ai microfoni di TVI24. Le sue parole. «Ho giocatori che piangono nello spogliatoio e, di sicuro, anche molti portoghesi. Siamo tutti delusi, ma i giocatori hanno dato tutto quello che avevano, non c’è bisgona che lo dica. Abbiamo iniziato male nei primi 10 minuti ma da lì in poi abbiamo fatto la partita, abbiamo creato diverse situazioni da gol ma il calcio è questo. Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Fernando, ct del, ha analizzato la sconfitta contro il Belgio e l’eliminazione da Euro 2020: le sueFernandoha parlato ai microfoni di TVI24. Le sue. «Hochee, di sicuro, anche molti portoghesi. Siamo tutti delusi, ma ihanno dato tutto quello che avevano, non c’è bisgona che lo dica. Abbiamo iniziato male nei primi 10 minuti ma da lì in poi abbiamo fatto la partita, abbiamo creato diverse situazioni da gol ma il calcio è questo. Il ...

