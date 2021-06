Live Belgio-Portogallo 1-0 | Punizione dalla distanza di CR7 ?Mertens respinge in barriera

Advertising

zazoomblog : Belgio Portogallo 1-0 LIVE: comincia il secondo tempo - #Belgio #Portogallo #LIVE: #comincia - infoitsport : DIRETTA Euro 2020, Belgio-Portogallo 0-0: Courtois dice no a CR7! LIVE - ReTwitStorm_ita : #Belgio-#Portogallo 1-0 LIVE: che gol di #Thorgan #Hazard! Si fa male de #Bruyne, #Dentro #Mertens… - SmorfiaDigitale : Ottavi di finale Euro 2020: Belgio-Portogallo LIVE alle 21 - infoitsport : Belgio-Portogallo LIVE 0-0: partiti a Siviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Live Belgio

Le formazioni ufficiali(3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. Ct: Roberto Martinez. Portogallo (4 ...... il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 trae Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' 'Estadio de la Cartuja',e Portogallo si affrontano ...Un acquisto flop. Alexander Kokorin non ha lasciato il segno alla Fiorentina, in sei mesi non si è quasi mai visto. Secondo quanto riferito da Sport-Express.ru numerosi club russi e asiatici hanno man ...Una perla del più piccolo dei fratelli Hazard sblocca il match tra il Belgio e il Portogallo: conclusione a giro che fulmina Rui Patricio. In precedenza grande equilibrio tra le squadre e poche occasi ...