Kevin Federline, l'ex marito di Britney Spears si schiera sul caso della conservatorship (Di lunedì 28 giugno 2021) Un ex fidanzato di Britney Spears ha fatto delle rivelazioni pesantissime sulla famiglia della cantante e adesso anche Kevin Federline ha parlato attraverso il suo avvocato. Il legale Vincent Kaplan ha dichiarato che il rapper sostiene in pieno Britney e spera che possa essere presto libera. In una recente intervista rilasciata ad Entertainment Tonight Kaplan ha detto: "Kevin Federline la sostiene sul serio. Se la tutela del padre ha un effetto deleterio e dannoso sul suo stato mentale, Britney deve liberarsene. Lui vuole per ...

