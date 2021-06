Infrastrutture, la politica dei due forni di Biden spiazza il Senato Usa. Ma il tempo stringe (Di domenica 27 giugno 2021) Il Senato americano si prende una pausa di due settimane per il weekend del 4 luglio, festa dell'indipendenza. Poi il mese di agosto i Senatori hanno in calendario un'altra pausa di quattro settimane per letture estive nella loro preparazione per la stagione legislativa che inizia nel mese di settembre. Dei 24 mesi dall'insediamento di Joe Biden fino alle prossime elezioni di midterm nel 2022 quindi si va a una riduzione di un mese e mezzo. Bisogna poi aggiungere anche un altro mese perduto dopo l'insediamento per le negoziazioni delle procedure causate dal “pareggio” al Senato di 50 a 50. Mitch McConnell, leader ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 giugno 2021) Ilamericano si prende una pausa di due settimane per il weekend del 4 luglio, festa dell'indipendenza. Poi il mese di agosto iri hanno in calendario un'altra pausa di quattro settimane per letture estive nella loro preparazione per la stagione legislativa che inizia nel mese di settembre. Dei 24 mesi dall'insediamento di Joefino alle prossime elezioni di midterm nel 2022 quindi si va a una riduzione di un mese e mezzo. Bisogna poi aggiungere anche un altro mese perduto dopo l'insediamento per le negoziazioni delle procedure causate dal “pareggio” aldi 50 a 50. Mitch McConnell, leader ...

