Il rettore Gregori | ' All' inizio chiedevamo i tirocini | ora fanno la fila per nostri ragazzi E 3 su 4 tornano a lavorare in Italia'

(Di domenica 27 giugno 2021) Un' università che ha il suo campus nel mondo. La Politecnica delle Marche è annoverata tra i primi 1000 atenei del pianeta, e risulta al lusinghiero 290esimo posto nel ranking mondiale per livelli di ...

corriereadriatico.it

Gian Luca, quanto conta l'internazionalizzazione per acquisizioni di credito, come quelle raggiunte dalla sua università? 'Moltissimo. E in quanto docente di Economia sono orgoglioso ...APPROFONDIMENTI POLITECNICA Il: 'All'inizio chiedevamo i tirocini, ora...Un’università che ha il suo campus nel mondo. La Politecnica delle Marche è annoverata tra i primi 1000 atenei del pianeta, e risulta al lusinghiero 290esimo posto nel ...Mariano Cesari ,Presidente della Banca del Piceno, introducendo i lavori del convegno ha detto: “La Banca del Piceno è veramente “banca del territorio”: questa missione implica necessariamente una fas ...