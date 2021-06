"Fare tutto il possibile perché venga approvato", dice Letta sul ddl Zan (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in Parlamento per dire che l'Italia è un paese laico, è un paese che offre ogni garanzia e che il Parlamento deve decidere liberamente. Questa è una legge di civiltà, positiva, quindi dobbiamo Fare tutto il possibile perché questa legge venga approvata". Lo ha detto Enrico Letta parlando del ddl Zan in una intervista a France 24. La campagna vaccinale prosegue molto bene Poi il segretario del Pd ha parlato della situazione Covid. "C'è uno spirito bello di ricostruzione e d'ottimismo, credo sia molto positivo dopo questo ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in Parlamento per dire che l'Italia è un paese laico, è un paese che offre ogni garanzia e che il Parlamento deve decidere liberamente. Questa è una legge di civiltà, positiva, quindi dobbiamoilquesta leggeapprovata". Lo ha detto Enricoparlando del ddl Zan in una intervista a France 24. La campagna vaccinale prosegue molto bene Poi il segretario del Pd ha parlato della situazione Covid. "C'è uno spirito bello di ricostruzione e d'ottimismo, credo sia molto positivo dopo questo ...

VIRGINRINGO : Perché fare queste pagliacciate? Perché “scomodare” la Madonna? Ma e’ veramente utile fare tutto ciò per difendere… - CB_Ignoranza : Criticato per tutto l’Europeo, in settimana ha anche dovuto fare i conti con le pesanti minacce di morte ai suoi fi… - borghi_claudio : @NadiaGruber1 Vedo che lei ha capito tutto... Conte ha fatto più DANNI all'Italia dei bombardamenti. Se siamo finit… - MrDarKNight88 : Quando uno ci tiene a fare capire a tutto il Jtwitter quanto è disadattato - cioni7916 : @V_Inadeguato @MonacaMonza @PalliCaponera L'unico libro che sono riuscita a leggere e a fare leggere a mio padre è… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare tutto Videogiochi, Finocchiaro (EA): "Crediamo nel potere del gioco positivo" Ci sono persone in tutto il mondo che si connettono con gli amici per giocare, ma queste ... Ci sarà sempre più lavoro da fare in questo panorama complesso, in cui le sfide sono spesso radicate, e ...

Bennet punta sulla mobilità green Altre 26 colonnine di ricarica Il progetto tutto green, grazie alla partnership con BeCharge e EnelX, ha portato all'installazione ...nostri parcheggi di un numero sempre maggiore di auto elettriche offrendo la possibilità di fare ...

"Fare tutto il possibile perché venga approvato", dice Letta sul ddl Zan AGI - Agenzia Italia La dolce pitbull dalla strada ad un giardino tutto per lei (VIDEO) Un nuovo gioco, un nuovo cibo, una nuova coccola per loro è tutto e per noi comporta riempire il nostro cuore di felicità. Poi, se questi gesti vengono fatti ad un animale, con ...

Estate in montagna, 8 percorsi in Lombardia Dal 4 luglio parte il programma di escursioni e arrampicate al fianco delle Guide Alpine: proposte di varia difficoltà, per esperti e principianti ...

Ci sono persone inil mondo che si connettono con gli amici per giocare, ma queste ... Ci sarà sempre più lavoro dain questo panorama complesso, in cui le sfide sono spesso radicate, e ...Il progettogreen, grazie alla partnership con BeCharge e EnelX, ha portato all'installazione ...nostri parcheggi di un numero sempre maggiore di auto elettriche offrendo la possibilità di...Un nuovo gioco, un nuovo cibo, una nuova coccola per loro è tutto e per noi comporta riempire il nostro cuore di felicità. Poi, se questi gesti vengono fatti ad un animale, con ...Dal 4 luglio parte il programma di escursioni e arrampicate al fianco delle Guide Alpine: proposte di varia difficoltà, per esperti e principianti ...