DIRETTA MotoGP, GP Assen 2021 LIVE: orario gara TV8 e risultati in tempo reale (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Olanda 2021, valevole per il nono round stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo atto prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Fari puntati ad Assen sull’annunciato duello fratricida per la vittoria in casa Yamaha Factory tra Maverick Viñales e Fabio Quartararo, ma attenzione a possibili colpi di scena legati anche al meteo. Alle ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione– Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’Olanda, valevole per il nono round stagionale del Mondialee ultimo atto prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Fari puntati adsull’annunciato duello fratricida per la vittoria in casa Yamaha Factory tra Maverick Viñales e Fabio Quartararo, ma attenzione a possibili colpi di scena legati anche al meteo. Alle ...

