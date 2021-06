Coronavirus, zero contagi a Ravenna. Su oltre 700 tamponi in provincia tre positivi asintomatici (Di domenica 27 giugno 2021) Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia - romagna.it/. Alle 14 di domenica sono state somministrate complessivamente 3.711.355 dosi; sul totale, 1.364.506 sono le ... Leggi su ravennatoday (Di domenica 27 giugno 2021) Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia - romagna.it/. Alle 14 di domenica sono state somministrate complessivamente 3.711.355 dosi; sul totale, 1.364.506 sono le ...

