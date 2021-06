Assunzioni in ruolo, si parte: MEF autorizzerà per 70 mila docenti ma il rischio di averne anche metà il 31 luglio esiste (Di domenica 27 giugno 2021) Le immissioni in ruolo partiranno ufficialmente domani, con il Ministero dell'Istruzione che svelerà la nuova piattaforma telematica. Entro il 31 luglio, secondo il cronoprogramma di Bianchi, le operazioni si dovrebbero concludere, per poi passare subito alle nomine di supplenza. Ma il timore è che si possa ripresentare lo stesso scenario degli ultimi anni, con le Assunzioni effettive in numero decisamente inferiore rispetto alle quote richieste e poi autorizzate dal MEF. Ecco perché la partita del decreto sostegni bis potrebbe diventare indispensabile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 giugno 2021) Le immissioni inpartiranno ufficialmente domani, con il Ministero dell'Istruzione che svelerà la nuova piattaforma telematica. Entro il 31, secondo il cronoprogramma di Bianchi, le operazioni si dovrebbero concludere, per poi passare subito alle nomine di supplenza. Ma il timore è che si possa ripresentare lo stesso scenario degli ultimi anni, con leeffettive in numero decisamente inferiore rispetto alle quote richieste e poi autorizzate dal MEF. Ecco perché la partita del decreto sostegni bis potrebbe diventare indispensabile. L'articolo .

