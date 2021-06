Verstappen, pole nel GP di Stiria: 'In gara sarà battaglia come in Francia' (Di sabato 26 giugno 2021) Un uno - due velocissimo, due giri per segnare un solco netto tra sé e i Mercedes: 194 millesimi su Bottas e, soprattutto, 226 millesimi su Lewis Hamilton. La pole di Max Verstappen nel GP di Stiria è ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) Un uno - due velocissimo, due giri per segnare un solco netto tra sé e i Mercedes: 194 millesimi su Bottas e, soprattutto, 226 millesimi su Lewis Hamilton. Ladi Maxnel GP diè ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ? LA RED BULL VOLA ?? ? Verstappen unico sotto l’1’.5 LIVE ? - GiaPettinelli : Pole di Verstappen in Stiria, Hamilton in prima fila - F1 - ANSA - Franci93 : #GPStiria: le parole di #Verstappen dopo la pole position #stiryangp - alexsiaadv : RT @mult1formula: Ti sei perso le qualifiche dello #StyrianGP????? Leggi il report di @stripedtshirt per sapere tutto quello che è successo n… -