Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani escono allo scoperto | dopo Battiti Live vacanza insieme in Puglia

(Di sabato 26 giugno 2021) Ormai sembra essere chiaro chedi Amici sono una coppia. L’influencer e il ballerino hanno regalato ai fan su Instagram tantissime Storienella cornice incantata della, doveha partecipato alo ha raggiunto elo spettacolo la coppia è fuggita in una masseria immersa nella natura per un po’ di sano relax....

Advertising

Gracy07129915 : RT @sonicast93: @tommaso_zorzi TOMMASO MI STRAPPO IL CUORE E VE LO LANCIO. - Gracy07129915 : RT @AmyNerdQueen1: @tommaso_zorzi Sai che sei un Sottone imbarazzante? Ne sei consapevole vero ??????Ti voglio troppo bene ??ma sei Sottone… - Gracy07129915 : RT @NuvoleDiFango: @tommaso_zorzi Amo, è un talento eccezionale e fai bene ad essere fiero di lui. Oggi avete regalato al #tzvip tante emoz… - Gracy07129915 : RT @Queenma78581211: @tommaso_zorzi Due fuoriclasse innammorati Beati voi - Gracy07129915 : RT @CarmeLauretta: @tommaso_zorzi Siete meravigliosi amore,vederti felice fa bene al cuore..?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

...imparando ad usare il web a mie spese! Solo qualche giorno fa il conduttore aveva parlato dell'indiscrezione legata all'arrivo di Sonia nello studio del reality durante il Punto Zeta di...Già diverse settimane fa, aveva dichiarato un'attrazione particolare nei confronti di, affermando che lui e l'influencer milanese si sentivano in privato. Poi però il vincitore del GF ...Il Grande Fratello Vip 6 sta per partire e impazza il toto-nomi con le anticipazioni sul cast dei concorrenti e delle opinioniste. Secondo le prime indiscrezioni Antonella Elia sarà ...La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta scaldando i motori. In autunno le porte della casa più spiata d'Italia si riapriranno per accogliere i nuovi inquilini. Alla conduzione, per il terzo anno ...