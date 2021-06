Roma, colpo grosso in Via del Corso: ruba 5 occhiali “di lusso”, la commessa la insegue in strada (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, arrestata dalla Polizia di Stato una cittadina romena di 17 anni nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Questore nella zona del Tridente. Sono stati gli uomini della Sezione Operativa dell’ufficio di Gabinetto ad arrestare una 17enne cittadina romena per furto aggravato in conCorso. I poliziotti, nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Questore nella zona del c.d. tridente, transitando in via del Corso, hanno visto un trambusto in un negozio di occhiali, con una ragazza che si dava alla fuga, seguita da una commessa. Inseguimento Via del Corso Gli agenti si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021), arrestata dalla Polizia di Stato una cittadina romena di 17 anni nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Questore nella zona del Tridente. Sono stati gli uomini della Sezione Operativa dell’ufficio di Gabinetto ad arrestare una 17enne cittadina romena per furto aggravato in con. I poliziotti, nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Questore nella zona del c.d. tridente, transitando in via del, hanno visto un trambusto in un negozio di, con una ragazza che si dava alla fuga, seguita da una. Inseguimento Via delGli agenti si ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, colpo grosso in Via del Corso: ruba 5 occhiali “di lusso”, la commessa la insegue in strada - BdeligioBruno : RT @EnricoMichetti: Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si veda… - serena_marotta : @giuliot4 @CaimiSimone @nat6913815295 @spighissimo Roma non è facile da governare. Ma bisogna dare un colpo alla bo… - leggoit : Incidente a Velletri, auto contro scooter: ragazzo di 14 anni morto sul colpo - pgmacchi : RT @EnricoMichetti: Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si veda… -