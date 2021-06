Pride | Arcigay denuncia | ' Minorenne aggredito da gruppo di violenti a Milano'

Advertising

infoitinterno : Pride, Pellegatta (ArciGay Milano): “Il Ddl Zan tutela principi e persone” - Salepepe14 : RT @Arcigay: - gemini9500 : RT @Arcigay: - Arcigay : - messveneto : Pride, oggi eventi a Roma e Milano. Attesi Alessandro Zan e Monica Cirinnà: Ultimo weekend di celebrazioni per il P… -

Ultime Notizie dalla rete : Pride Arcigay

ArciGay

Lo denuncia in una nota diffusa in serata Fabio Pellegatta, presidente del CigMilano, tra gli organizzatori del. 'Il ragazzo - ha aggiunto Pellegatta - è stato soccorso dalle ambulanze ...... spiega il presidente milanese diFabio Pellegatta. "Sosterremo a gran voce il ddl Zan e ci ... coordinatrice del Milano. L'evento di oggi è anche musica con diversi artisti che si ...Episodio di violenza a Milano in occasione del Pride. «Oggi pomeriggio, mentre festeggiavamo il Milano Pride all'Arco della Pace, al Parco Sempione un giovane ragazzo, minorenne, ...«Oggi pomeriggio, mentre festeggiavamo il Milano Pride all'Arco della Pace, al Parco Sempione un giovane ragazzo, minorenne, che si apprestava ...