M5s nel caos: si continua a mediare, ma lunedì è probabile l'addio di Giuseppe Conte (Di sabato 26 giugno 2021) Rottura quasi scontata fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo , anche se la certificazione dello strappo è attesa per lunedì . E' questa, a leggere i giornali, l'interpretazione che sembra andare per...

TNannicini : Potremmo sederci sulla riva del fiume e osservare le botte che volano nel #M5S. Ma la politica non è mangiare popco… - AndreaMarcucci : La difficile situazione che sta vivendo in queste ore il #M5S, impone al #Pd di tornare a parlare prioritariamente… - federicadieni : Grazie @beppe_grillo per la tua visione e per quello che continuerai a fare per noi??Qualche altro giorno e verrà pr… - Robertam_63 : RT @icaro_diretto: La base vuole giuseppi? Ma al fatto dove sono andati a pescarli sti piddo stellini? Siete incorregibili per far salire… - danieledv79 : RT @mariamacina: #M5S C’è la consapevolezza che una rottura porterebbe a una emorragia di parlamentari. Già in molti, indipendentemente dal… -