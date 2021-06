Hakimi-PSG, è fatta per il passaggio dell’esterno. I dettagli dell’affare (Di sabato 26 giugno 2021) Primo movimento in uscita per quanto concerne l’Inter. Secondo quanto risultato dalla Gazzetta dello Sport, Hakimi è un nuovo giocatore del PSG: l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre ai nerazzurri andranno 65 milioni di euro. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter, nel mirino Marusic e Lazzarri per sostituire Hakimi. La situazione Icardi rimarrà al PSG, c’è l’accordo per il riscatto Serie A i top e flop della quarta giornata Genoa in cinque negativi al COVID-19 dopo i tamponi di oggi L’Inter batte il Bologna, il riepilogo della 29^ ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 giugno 2021) Primo movimento in uscita per quanto concerne l’Inter. Secondo quanto risultato dalla Gazzetta dello Sport,è un nuovo giocatore del PSG: l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre ai nerazzurri andranno 65 milioni di euro. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter, nel mirino Marusic e Lazzarri per sostituire. La situazione Icardi rimarrà al PSG, c’è l’accordo per il riscatto Serie A i top e flop della quarta giornata Genoa in cinque negativi al COVID-19 dopo i tamponi di oggi L’Inter batte il Bologna, il riepilogo della 29^ ...

