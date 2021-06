GAZZETTA – Emerson Palmieri al Napoli | superato il problema ingaggio | ecco come

(Di sabato 26 giugno 2021) Ilsupuò superare ilgrazie alla legge di stabilità.dello Sport scrive che il brasiliano, naturalizzato italiano, di proprietà del Chelsea resta un obiettivo del. Il club di Aurelio De Laurentiis continua a monitorare il calciatore, anche perché non è escluso che gli azzurri possano fare un doppio colpo sulla fascia sinistra di difesa. Mario Rui è in dubbio per motivi tecnici, mentre Ghoulam non offre garanzie fisiche. Entrambi potrebbero andare via, anche se nel caso dell’algerino c’è un...

Calciomercato, in tre per il ruolo di terzino sinistro Il Napoli in cerca di un terzino sinistro , come riportato dall'edizione odierna delladello Sport oltrePalmieri ci sono altri nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola: 'Si muove il direttore sportivo azzurro, ma ancora non ...MERCATO NAPOLIPALMIERI MERCATO NAPOLIPALMIERI - Così scrive ' Ladello Sport ': ' L'ingaggio di oltre 4 milioni netti potrebbe essere un problema aggirato attraverso una ...Il nome più gettonato per la sinistra resta quello di Emerson Palmieri, classe '94 che dialoga con Insigne sulla corsia mancina già in nazionale.Calciomercato, in tre per il ruolo di terzino sinistro Il Napoli in cerca di un terzino sinistro, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta ...