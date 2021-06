De Boer: “Possiamo vincere Euro 2020. Ma dobbiamo andare al massimo per riuscirci” (Di sabato 26 giugno 2021) Frank De Boer, ct della nazionale olandese, ha parlato così in conferenza stampa da Budapest, alla vigilia della sfida di ottavi di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca: “Abbiamo le qualità per diventare campioni d’Europa, ma tutto deve andare nel verso giusto. Sanno benissimo cosa fare, aspettano dietro la linea della palla. dobbiamo giocare al massimo per poter vincere”. Sul tabellone“Sono contento del tabellone perché in caso di passaggio del turno abbiamo cinque di riposo, poi tre giorni in caso di semifinale. Ma dipenderà tutto da noi e da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Frank De, ct della nazionale olandese, ha parlato così in conferenza stampa da Budapest, alla vigilia della sfida di ottavi di finale dicontro la Repubblica Ceca: “Abbiamo le qualità per diventare campioni d’pa, ma tutto devenel verso giusto. Sanno benissimo cosa fare, aspettano dietro la linea della palla.giocare alper poter”. Sul tabellone“Sono contento del tabellone perché in caso di passaggio del turno abbiamo cinque di riposo, poi tre giorni in caso di semifinale. Ma dipenderà tutto da noi e da ...

Ultime Notizie dalla rete : Boer Possiamo Olanda, De Boer: "Possiamo arrivare fino in fondo" Il tecnico dell'Olanda Frank De Boer alla vigilia della sfida con la Repubblica Ceca non si nasconde: 'Abbiamo le qualità per diventare campioni d'Europa, ma tutto deve andare nel verso giusto. Sono contento del tabellone perché in ...

Risultati Europei 2020/ Diretta gol: Danimarca al top! Tocca agli azzurri! Live score Aspettando Italia Austria, possiamo dire che l'ottavo di Amsterdam conduce a Baku: la Danimarca ... L'Austria ha ottenuto il secondo posto nel gruppo C con 6 punti, perdendo contro Frank De Boer e la ...

Olanda, De Boer: "Possiamo arrivare fino in fondo" Virgilio Sport Olanda, De Boer: "Possiamo arrivare fino in fondo" Il tecnico dell’Olanda Frank De Boer alla vigilia della sfida con la Repubblica Ceca non si nasconde: “Abbiamo le qualità per diventare campioni d’Europa, ma tutto deve andare nel verso giusto. Sono c ...

De Boer: "Vogliamo vincere l'Europeo" "Se arriviamo alle semifinali sara' un buon torneo, ma il nostro obiettivo e' arrivare in finale e vincerla. Sarebbe un grande successo e abbiamo le qualita' per riuscirci". Alla vigilia dell'ottavo ...

