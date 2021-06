Chiesa risolve i problemi | l’Italia riscopre le difficoltà Ma contro l’Austria è la vittoria più bella

Leggi su sportface

(Di domenica 27 giugno 2021) Adesso sognare è lecito. Un’Italia diversa, costretta a soffrire, che va sotto e viene salvata dal Var, che deve accettare i supplementari erla coi cambi. Gli azzurri sono ai quarti, lì troveremo una tra Belgio e Portogallo ma per sei giorni possiamo solo gioire. Unafrutto del carattere, della capacità di cambiare piano tattico una volta trovate le. Ed è così che ci siamo presi Wembley.c’ha tenuto testa, era passata in vantaggio e il Var c’ha salvato. Ma laresta meritata. Ed è anche frutto della cabala: nel 2003 Roberto Mancini sfidò Franco Foda in campo in ...