Variante Delta preoccupa l'Italia, Locatelli: «Valutare zone rosse». Ema: «Vaccino, una dose non basta» (Di venerdì 25 giugno 2021) La Variante Delta preoccupa anche l'Italia. Il ministero della Salute ha emanato una circolare, firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria, Gianni Rezza, ad oggetto:... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 giugno 2021) Laanche l'. Il ministero della Salute ha emanato una circolare, firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria, Gianni Rezza, ad oggetto:...

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - martinainurarea : comunque l’Italia è uno dei paesi più stupidi al mondo?????? stiamo togliendo le mascherine ora quando in molti paesi… - Patrizi66164836 : RT @doluccia16: Quindi la variante delta è più contagiosa, ma non letale. Almeno mi pare di aver capito così. -