Ricciardo: "E' solo venerdì, ma meglio 2° che 10°" (Di venerdì 25 giugno 2021) Una boccata di ossigeno per Daniel Ricciardo . L'australiano ha concluso al 2° posto al termine delle FP2 del GP Stiria, evidenziando una buona performance con la sua McLaren sia sul giro secco che ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021) Una boccata di ossigeno per Daniel. L'australiano ha concluso al 2° posto al termine delle FP2 del GP Stiria, evidenziando una buona performance con la sua McLaren sia sul giro secco che ...

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: ?? | Termina la seconda sessione di Prove Libere. Si riconferma al comando Max Verstappen, seguito a sorpresa da Ricciard… - F1inGenerale_ : ?? | Termina la seconda sessione di Prove Libere. Si riconferma al comando Max Verstappen, seguito a sorpresa da Ric… - _horaninlove : DANIEL RICCIARDO 2 STO PIANGENDO ANCHE SE SONO SOLO PROVE LIBERE #StyriaGP - STnews365 : F1, Ricciardo: “Cambiare squadra è sempre un po’ scomodo'. 'Dobbiamo solo fare le nostre cose in pista e far funzio… - Alise0 : RT @desmoskull: Ricciardo (che i cronisti tedeschi convintamente chiamano RIKKARDO) da solo è responsabile del 90% dei sorpassi in pista -

