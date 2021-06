Pedullà su Insigne: "È una storia difficile che diventerebbe difficilissima con un grande Europeo" (Di venerdì 25 giugno 2021) Alfredo Pedullà ha parlato di Lorenzo Insigne negli studi di Sportitalia. L'esperto di mercato ha dichiarato la complessità della situazione esistente tra il Napoli e il suo capitano, in virtù di un rinnovo di contratto che non arriva. Secondo Pedullà, la forbice tra domanda e offerta potrebbe allargarsi ulteriormente nel caso in cui il numero dieci della Nazionale disputasse un Europeo da protagonista. Sarebbe inevitabile, a quel punto, che alcuni grandi club si facessero avanti, bussando alla porta di Aurelio De Laurentiis. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) Alfredoha parlato di Lorenzonegli studi di Sportitalia. L'esperto di mercato ha dichiarato la complessità della situazione esistente tra il Napoli e il suo capitano, in virtù di un rinnovo di contratto che non arriva. Secondo, la forbice tra domanda e offerta potrebbe allargarsi ulteriormente nel caso in cui il numero dieci della Nazionale disputasse unda protagonista. Sarebbe inevitabile, a quel punto, che alcuni grandi club si facessero avanti, bussando alla porta di Aurelio De Laurentiis.

