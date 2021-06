LIVE MotoGP, GP Olanda 2021 in DIRETTA: piove ad Assen, brutta caduta per Marquez (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP DI STIRIA DI F1 ALLE 11.30 E 15.00 14.43 Alex Rins (Suzuki) è il primo ad entrare in pista con gomme soft da bagnato. 14.41 piove sempre con maggiore insistenza. 14.39 La classifica combinata, che dunque tiene conto dei risultati delle FP1 del mattino, vede al comando Vinales in 1’33?072, seguito a 0.111 da Pol Espargarò e a 0.328 da OLIVEira. Poi Quartararo, Rins, Marc Marquez, Mir, Zarco, Petrucci ed Aleix Espargarò: questi sono i piloti virtualmente qualificati per la Q2. 12° Miller, 13° Savadori, 14° Bagnaia a 1?193, 17° Valentino ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP DI STIRIA DI F1 ALLE 11.30 E 15.00 14.43 Alex Rins (Suzuki) è il primo ad entrare in pista con gomme soft da bagnato. 14.41sempre con maggiore insistenza. 14.39 La classifica combinata, che dunque tiene conto dei risultati delle FP1 del mattino, vede al comando Vinales in 1’33?072, seguito a 0.111 da Pol Espargarò e a 0.328 da Oira. Poi Quartararo, Rins, Marc, Mir, Zarco, Petrucci ed Aleix Espargarò: questi sono i piloti virtualmente qualificati per la Q2. 12° Miller, 13° Savadori, 14° Bagnaia a 1?193, 17° Valentino ...

