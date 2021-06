Il grande tennis torna in Umbria: spazio ai Challenger di Perugia e Todi, Caruso e Gaio pronti a combattere (Di venerdì 25 giugno 2021) MEF tennis Events torna in Umbria. Dopo i Gran Canaria Challenger 1 e 2, l’Emilia-Romagna Open femminile (WTA 250) e maschile (ATP 250) di Parma e gli Internazionali di tennis Città di Forlì, la società che da oltre un decennio organizza tornei in Italia e non solo si concentra su altri due grandi appuntamenti. Da domenica 4 a domenica 11 luglio il tennis Club Perugia ospiterà gli Internazionali di tennis Città di Perugia G.I.Ma. tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini”, mentre da domenica 11 a domenica 18 luglio il ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) MEFEventsin. Dopo i Gran Canaria1 e 2, l’Emilia-Romagna Open femminile (WTA 250) e maschile (ATP 250) di Parma e gli Internazionali diCittà di Forlì, la società che da oltre un decennio organizza tornei in Italia e non solo si concentra su altri due grandi appuntamenti. Da domenica 4 a domenica 11 luglio ilClubospiterà gli Internazionali diCittà diG.I.Ma.Cup “Memorial Alfredo Mignini”, mentre da domenica 11 a domenica 18 luglio il ...

