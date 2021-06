Il Colosseo ospiterà il G20 della cultura

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 giugno 2021) – “Grazie all’aiuto di DiegoValle e a una scelta del governo Berlusconi del 2011, iltorna a nuova vita per il G20. Per fortuna 10 anni fa non ascoltarono PD e Franceschini, che bocciarono l’intervento: fosse per loro, nulla sarebbe successo”. Lo ha dichiarato il leaderLega Matteo Salvini.