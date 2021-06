Borsa, settimana positiva per l’Europa con materie prime e petrolio. Piazza Affari +1,16% (Di venerdì 25 giugno 2021) Nell'ultima seduta dell'ottava i mercati hanno bene accolto l'accordo bipartisan negli Stati Uniti per il piano infrastrutturale da circa 1.000 miliardi. Spread e petrolio in rialzo Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 25 giugno 2021) Nell'ultima seduta dell'ottava i mercati hanno bene accolto l'accordo bipartisan negli Stati Uniti per il piano infrastrutturale da circa 1.000 miliardi. Spread ein rialzo

