Funivia Mottarone | le ultime notizie sull' incidente

(Di lunedì 24 maggio 2021) E' il giorno dopo la tragedia . Quello in cui si inizia a guardare in faccia quanto accaduto ieri e a fare il puntoe cause dell'i ncidente alladel. Sono 14 le persone che ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - elena1962mar1 : RT @BraccoChiara: Ti chiedono la revisione auto, ti chiedono di revisionare annualmente la caldaia, ti tassano anche l’aria che respiri...… - TonusAldo : RT @alepanzaoff: ?? Questa triste giornata vede salire a 14 il numero delle vittime della funivia Stresa-Mottarone, tra cui uno dei due bam… -

ad_dyn LaStresa -è di proprietà del Comune di Stresa, mentre prima del 2016 era di proprietà della Regione. Trasporta circa 80 - 100 mila persone l'anno. Costruita nel 1967 e ...Un primo punto 'tecnico' per confrontarsi sulle ipotesi circa le cause dell' incidente accaduto domenica lungo la linea dellaStresa - Alpino -, con lo sgancio della cabina che ha provocato 14 morti . Arriverà il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini , e con lui ci sarà anche il capo della ..."Alle 10 di stamane - scriveva ieri sul social dopo avere appreso della catastrofe, commentando le immagini da lei stessa girate a bordo della funicolare - prendiamo la funivia per salire sul monte ...Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni, unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone, a Verbania. Una tragedia che gli ha portato via mamma, papà e il fratellino di due ann ...