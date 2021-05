Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 maggio 2021)DEL 23 MAGGIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA VIA OSTIENSE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE OSTIA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLE LINEE S, DA DOMANI 24 E FINO AL 27 MAGGIO, PER ...