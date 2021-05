Venti di guerra in casa Gates

Leggi su panorama

(Di domenica 23 maggio 2021) A parte qualche indiscrezione trapelata sulle negoziazioni in corso per la "equitable distribution" della "property at the time of divorce" di Bill e Melinda, l'accordo vero e proprio, essendo oggetto di trattative private con clausole blindatissime che ne garantiscono la riservatezza, non si saprà mai. Anyway, stando a quanto riporta la stampa, è un fatto che Melinda, al di là dei proclami iniziali di non voler nulla dal marito, abbia ingaggiato un team di avvocati d'eccellenza per poter decidere, contestualmente alla regolazione dei rapporti economici con Bill, una possibile revisione del testamento (visto che lui aveva dichiarato di voler lasciare ai figli solo e soltanto una goccia del mare di soldi che detiene). Al tavolo di lavoro sono dunque seduti uno dei più rinomati divorzisti d'America, Robert Cohen (tra i suoi clienti basti citare il magnate Michael ...