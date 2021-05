Tragedia funivia del Mottarone, morto uno dei due bimbi feriti: ora le vittime sono 14 (Di domenica 23 maggio 2021) Una cabina della funivia è caduta sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano: 14 i morti, tra cui un bambino di 9 anni, mentre un altro bimbo di 5 è rimasto ferito. I due bambini sono stati trasportati in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita. Le condizioni del più il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 23 maggio 2021) Una cabina dellaè caduta sul, nella zona intorno a Stresa nel Verbano: 14 i morti, tra cui un bambino di 9 anni, mentre un altro bimbo di 5 è rimasto ferito. I due bambinistati trasportati in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita. Le condizioni del più il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - Pietro13774113 : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… - Felicia_1310 : Forza Piccolo!! Dimostra che sei il più forte, più forte della tragedia. #funivia -