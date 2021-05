Serie A 2020/2021, tutti i verdetti: la classifica finale (Di domenica 23 maggio 2021) La stagione 2020/2021 del campionato di Serie A volge al termine e, per questo motivo, è tempo di tirare le somme con i verdetti definitivi. L’Inter nel girone di ritorno è riuscita a prendere il largo su tutte le sue avversarie, laureandosi Campione d’Italia con ben quattro giornate di anticipo e chiudendo il torneo con ben 91 punti. In Champions League con i nerazzurri vanno Atalanta, per il terzo anno consecutivo, Milan e Napoli, mentre Juventus e Lazio sono costrette ad accontentarsi dell’Europa League. Nella neonata Conference League farà il proprio debutto la Roma, che scalza il Sassuolo di Roberto De Zerbi dal settimo posto in classifica; retrocedono in Serie B Benevento, Crotone e Parma. Ecco tutti i verdetti della Serie A ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) La stagionedel campionato diA volge al termine e, per questo motivo, è tempo di tirare le somme con idefinitivi. L’Inter nel girone di ritorno è riuscita a prendere il largo su tutte le sue avversarie, laureandosi Campione d’Italia con ben quattro giornate di anticipo e chiudendo il torneo con ben 91 punti. In Champions League con i nerazzurri vanno Atalanta, per il terzo anno consecutivo, Milan e Napoli, mentre Juventus e Lazio sono costrette ad accontentarsi dell’Europa League. Nella neonata Conference League farà il proprio debutto la Roma, che scalza il Sassuolo di Roberto De Zerbi dal settimo posto in; retrocedono inB Benevento, Crotone e Parma. EccodellaA ...

