Regolamento finale playoff Serie B 2020 2021 | come funziona e chi va in Serie A

La finale dei playoff di Serie B 2020/2021 è un'affare per Cittadella e Venezia, che si giocano l'ultima promozione in Serie A. Comunque vada, sarà dunque una squadra proveniente dal Veneto. Ma cosa dice il Regolamento su questo doppio confronto che mette in palio il pass per il massimo campionato? Ecco come funziona. L'andata si gioca in casa del Cittadella, il ritorno sul campo del Venezia che gode di questo privilegio per via della miglior posizione in classifica nella regular season. Ma non si fermano qui i vantaggi dei lagunari, che in caso di parità di gol tra andata e ritorno vincerebbero il doppio confronto. Dunque il Cittadella per la Serie A dovrà ottenere, ...

