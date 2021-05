Precipita funivia Mottarone | almeno 8 le vittime

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - repubblica : ?? Precipita la funivia Stresa-Mottarone, almeno 4 vittime. Forse bambini coinvolti - gianrollandi : RT @ilriformista: Grave incidente in mattinata sulla funivia Stresa-Mottarone. Bilancio potrebbe essere anche più grave. A bordo della cabi… - linglima : RT @Emergenza24: +++BREAKING+++ [23.05-13:40] #Stresa #Verbano-#Cusio-#Ossola Incidente #funivia Stresa-Alpino #Mottarone CABINA PRECIPIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita funivia

13.37 Stresa,: 9 vittime Incidente sullache collega Stresa - Mottarone (Lago Maggiore). Una cabina con 11 persone a bordo è precipitata al suolo.9 le vittime e 3 feriti,due sono bambini ...Dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all'Isola Bella, lacon un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1491 metri. Chiusa nel 2014 per ...Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una fune ha ceduto e una cabina è caduta in uno dei punti più alti, in cui l’impianto corre più staccato da terra.Il dramma si è consumato questa mattina quando lungo la funivia Stresa-Mottarone si è staccata una cabina precipitando nel vuoto. Sarebbero almeno 4 i morti, mentre due bambini sono rimasti feriti in ...