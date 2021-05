Piemonte, cade cabina della funivia: tredici morti, due bambini in condizioni critiche Stresa-Mottarone. Il cordoglio di Mattarella e di Draghi (Di domenica 23 maggio 2021) Una cabina della funivia è precipitata nel vuoto da circa trecento metri di altezza. Accaduto nel verbano in territorio di Mottarone, in Piemonte. Stando ad un bilancio parziale riportato dalla sindaca di Stresa ci sono tredici morti e tre feriti di cui gravi due bambini ricoverati in codice rosso. Messaggio di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica: Il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore e apprensione. A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti. Dichiarazione di Mario Draghi, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Unaè precipitata nel vuoto da circa trecento metri di altezza. Accaduto nel verbano in territorio di, in. Stando ad un bilancio parziale riportato dalla sindaca dici sonoe tre feriti di cui gravi duericoverati in codice rosso. Messaggio di Sergio, presidenteRepubblica: Il tragico incidente allasuscita profondo dolore e apprensione. A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte leche riguardano i trasporti. Dichiarazione di Mario, ...

