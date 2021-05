Pagelle Inter Una LuLa festante | Handanovic ha superato Zenga Ranocchia | un addio vincente

(Di domenica 23 maggio 2021)- Udinese 5 - 1:nerazzurreNG Portiere nerazzurro più presente di sempre in serie A. Contro la sua Udinese, supera Walterfacendo registrare il gettone - record 328. ...

Advertising

SaraSaraz13x : RT @InterCM16: Abbiamo vinto anche oggi: leggi le nostre pagelle ???? (@corradone91) - beneamatainter1 : Inter-Udinese 5-1: le pagelle della gara! - leggoit : Pagelle Inter. Una LuLa festante, Handanovic ha superato Zenga. Rancchia, un addio vincente - Ftbnews24 : ????? #Pagelle Inter-Udinese 5-1: Lukaku talismano, Pereyra ultimo ad arrendersi - InterCM16 : Abbiamo vinto anche oggi: leggi le nostre pagelle ???? (@corradone91) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

- Udinese 5 - 1:nerazzurre HANDANOVIC NG Portiere nerazzurro più presente di sempre in serie A. Contro la sua Udinese, supera Walter Zenga facendo registrare il gettone - record 328. ...E l'li accontenta subito, portandosi in vantaggio con Young, bravo a scavalcare Musso con uno scavetto che vale all'inglese il primo goal stagionale. Il raddoppio è una perfetta punizione di ...Inter-Udinese 5-1: pagelle nerazzurre HANDANOVIC NG Portiere nerazzurro più presente di sempre in serie A. Contro la sua Udinese, supera Walter Zenga facendo registrare il ...Milano, 23 maggio 2021 – Ultimo atto del campionato di serie A, con la neoscudettata Inter che ospita a San Siro l’Udinese: festa grande fuori dallo stadio e mille spettatori presenti sugli spalti. 5- ...