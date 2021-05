Napoli, è la notte che vale l’intera stagione (Di domenica 23 maggio 2021) di Giuseppe Vitolo Napoli – La resa dei conti. Rino Gattuso ha trovato la chiave per il successo del suo Napoli nel girone di ritorno. L’andamento è stato da record e la squadra azzurra guarda alle più belle esperienze recenti, cercando d’inserirsi tra le stagioni dei record. Con l’eventuale vittoria contro il Verona, che varrebbe il prestigio della Champions, il Napoli chiuderebbe il girone di ritorno a 45 punti. Soltanto Sarri è riuscito a far meglio nella seconda parte della stagione 2016-17 e nel girone d’andata dell’annata successiva, quella dei 91 punti, con 48 accumulati nella prima parte del campionato laureandosi campione d’inverno. Ultimo ostacolo per il Napoli nella corsa Champions. I partenopei ospitano al Maradona l’Hellas in quella che dovrebbe essere l’ultima gara sulla panchina azzurra ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) di Giuseppe Vitolo– La resa dei conti. Rino Gattuso ha trovato la chiave per il successo del suonel girone di ritorno. L’andamento è stato da record e la squadra azzurra guarda alle più belle esperienze recenti, cercando d’inserirsi tra le stagioni dei record. Con l’eventuale vittoria contro il Verona, che varrebbe il prestigio della Champions, ilchiuderebbe il girone di ritorno a 45 punti. Soltanto Sarri è riuscito a far meglio nella seconda parte della2016-17 e nel girone d’andata dell’annata successiva, quella dei 91 punti, con 48 accumulati nella prima parte del campionato laureandosi campione d’inverno. Ultimo ostacolo per ilnella corsa Champions. I partenopei ospitano al Maradona l’Hellas in quella che dovrebbe essere l’ultima gara sulla panchina azzurra ...

Advertising

gialui58 : RT @RadioSavana: Napoli ore 1 di notte, coprifuoco violato in massa. La libertà non va chiesta, va presa. - Malaesti : RT @RadioSavana: Napoli ore 1 di notte, coprifuoco violato in massa. La libertà non va chiesta, va presa. - paolaokaasan : RT @RadioSavana: Napoli ore 1 di notte, coprifuoco violato in massa. La libertà non va chiesta, va presa. - pierrejovanovic : RT @RadioSavana: Napoli ore 1 di notte, coprifuoco violato in massa. La libertà non va chiesta, va presa. - loyer_mickael : RT @RadioSavana: Napoli ore 1 di notte, coprifuoco violato in massa. La libertà non va chiesta, va presa. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli notte Notte bianca a Napoli dei vaccini, migliaia di over 30 in fila per le somministrazioni E' stato un successo la notte bianca dei vaccini riservata alla fascia d'età 30 - 39 anni a Napoli, negli hub della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta e dell'Hangar Atitech di Capodichino. Almeno stando ai numeri e alle file ...

Nicola Materazzi, l'ingegnere cilentano che ha rivoluzionato la Ferrari "Fui assunto a Torino dal team tecnico della Lancia, ricordo ancora oggi la notte prima del colloquio, non riuscii a chiudere occhio". Fu allora che iniziò a studiare i turbocompressori di cui è uno ...

Napoli Notte Champions, puntata speciale di Campania Sport La Repubblica Rallenta la campagna vaccinale, Pfizer finito: garantite solo le seconde dosi A numerose persone la scorsa notte è stata revocata la convocazione fissata stamane. L'arrivo del nuovo stock del vaccino è previsto per mercoledì, con una ripresa quindi delle prime dosi prevista per ...

vaccini asl Nella giornata di ieri 22 maggio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti - covid dell'Asl di Avellino tot. 4.495 dosi di vaccino così suddivise: 207 presso i ...

E' stato un successo labianca dei vaccini riservata alla fascia d'età 30 - 39 anni a, negli hub della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta e dell'Hangar Atitech di Capodichino. Almeno stando ai numeri e alle file ..."Fui assunto a Torino dal team tecnico della Lancia, ricordo ancora oggi laprima del colloquio, non riuscii a chiudere occhio". Fu allora che iniziò a studiare i turbocompressori di cui è uno ...A numerose persone la scorsa notte è stata revocata la convocazione fissata stamane. L'arrivo del nuovo stock del vaccino è previsto per mercoledì, con una ripresa quindi delle prime dosi prevista per ...Nella giornata di ieri 22 maggio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti - covid dell'Asl di Avellino tot. 4.495 dosi di vaccino così suddivise: 207 presso i ...