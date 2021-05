Maneskin squalificati dall’Eurovision 2021 per droga? La nota ufficiale (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo le illazioni dei francesi sull’uso di droga dei Maneskin, durante la finale dell’Eurovision, arriva la nota ufficiale del contest. Scopriamo cosa è stato deciso. Leggi anche: Maneskin, la fidanzata di Damiano David soffre di vulvodinia: che malattia è? Eurovision 2021, Maneskin: Damiano accusato di aver sniffato cocaina durante la finale Incredibile ma vero, il testo della canzone... Leggi su donnapop (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo le illazioni dei francesi sull’uso didei, durante la finale dell’Eurovision, arriva ladel contest. Scopriamo cosa è stato deciso. Leggi anche:, la fidanzata di Damiano David soffre di vulvodinia: che malattia è? Eurovision: Damiano accusato di aver sniffato cocaina durante la finale Incredibile ma vero, il testo della canzone...

Advertising

infoitcultura : In Francia vogliono i Maneskin squalificati da Eurovision, interviene persino un ministro - PGallavich00 : @amaricord Ma pure se i maneskin fossero stati squalificati… che vittoria sarebbe stata quella dei francesi? Una vi… - RobertaMoscate6 : RT @fanpage: In Francia vogliono i #Maneskin squalificati da #Eurovision, interviene persino un ministro - Alexpi69 : RT @fanpage: In Francia vogliono i #Maneskin squalificati da #Eurovision, interviene persino un ministro - ginloverx : IL MINISTRO DEGLI ESTERI MA COS DJJSKSKSKS perche chi lo ha chiamato cosa sperava che facesse ??? Ci mettesse delle… -