LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | classifica generale | 6° Ciccone Guercilena | “Nibali punta ad una tappa”

classifica generale Giro d'Italia: 6° Ciccone, FORMOLO E Nibali GUADAGNANO 2 POSIZIONI LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI Guercilena CONFERMA: "Nibali punta AD UNA tappa. Ciccone PUO' MIGLIORARE LA classifica" VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d'Italia, tappa INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN L'ORDINE D'ARRIVO DELLA tappa 17.33 Il gruppo arriva ora, a 17.30? dai primi due. 17.30 Il gruppo si trova ancora ai meno ...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - milljava : RT @acmilan: ?? 91' Ci prova Coda, destro a giro dopo l'assist di Hasegawa: Durante para a terra #MilanVerona 2-2 LIVE ?? - caremani : RT @SkySport: Giro d'Italia, il belga Campenaerts vince la 15^ tappa. Bernal in maglia rosa -