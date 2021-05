La parola “frocio” equivale a una diffamazione, la Cassazione: “Non si può sostenere che la coscienza sociale è cambiata” (Di domenica 23 maggio 2021) Non è la prima volta che la Cassazione che si esprime sul tema, anche se 5 anni il ricorso era diverso e riguardava l’attribuzione di omosessuale a un etero. Ma per quanto riguarda la parola “frocio” la questione è ben diversa. Per la “stragrande maggioranza degli italiani” riferirsi a qualcuno definendolo “frocio“, equivale a una diffamazione e non si può sostenere che la “coscienza sociale” è cambiata e accetta di buon grado questo epiteto come se non avesse alcun “carattere ingiurioso”. Per questo gli ermellini hanno confermato la condanna per diffamazione – la cui entità non è nota – nei confronti di un imputato transessuale processato dalla Corte di appello di Milano il 9 gennaio 2020. Su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Non è la prima volta che lache si esprime sul tema, anche se 5 anni il ricorso era diverso e riguardava l’attribuzione di omosessuale a un etero. Ma per quanto riguarda la” la questione è ben diversa. Per la “stragrande maggioranza degli italiani” riferirsi a qualcuno definendolo ““,a unae non si puòche la “” èe accetta di buon grado questo epiteto come se non avesse alcun “carattere ingiurioso”. Per questo gli ermellini hanno confermato la condanna per– la cui entità non è nota – nei confronti di un imputato transessuale processato dalla Corte di appello di Milano il 9 gennaio 2020. Su ...

zazoomblog : La decisione della Cassazione: usare la parola frocio è sempre diffamazione - #decisione #della #Cassazione:… - ElioLannutti : RT @globalistIT: - globalistIT : - Morgana32991467 : @ivanacristofane @cjgarenight @ZanAlessandro @matteosalvinimi Se ti danno del “Frocio” non ti fanno nulla e questa… - Miriam15722258 : @EsercitoCrucian Non è necessario il Ddl Zan per capire che chi sceglie di usare appositamente la parola 'frocio' è… -