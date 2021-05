Inter | i dubbi di Antonio Conte e la cena fra Marotta e la squadra

(Di domenica 23 maggio 2021) Infatti il quotidiano scrive: 'non ha gradito questa situazione che lo ha costretto a lavorare non in modo sereno, ma ci sono anche altri miglioramenti che vorrebbe. Su tutti, una proprietà ...

Advertising

salvione : Tra Conte e Inter tanti dubbi: addio possibile - sportli26181512 : Zhang, l’Inter, le voci e una promessa mantenuta: Zhang, l’Inter, le voci e una promessa mantenuta Dopo mesi di chi… - infoitsport : Il Corriere dello Sport insiste: “Tra Conte e l’Inter tanti dubbi”. Doppio possibile scenario - infoitsport : Le probabili formazioni di Inter-Udinese: Eriksen regista. Tre dubbi per Conte - infoitsport : Tensione Inter, i dubbi di Conte: un grande ex attacca Suning -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dubbi

Corriere dello Sport.it

... ' Il discorso è allargato anche alla dirigenza dove Marotta , Ausilio e Baccin hanno il contratto in scadenza nel 2022 come il tecnico e in comune hanno pure gli stessida sciogliere e la ...Non ci sonosul potenziale di Rodrigo, sul quale mesi fa si precipitò il Leeds di Marcelo ... E l'campione d'Italia, senza dubbio, sarebbe una di queste.Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato un'intervista al "Corriere dello Sport" Marco Evangelisti. Si parla anche di Inter e di Mourinho.Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato un'intervista al "Corriere dello Sport" Marco Evangelisti. Si parla anche di Inter e di Mourinho.