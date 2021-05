Giovanni Falcone, ecco chi è il vero eroe (Di domenica 23 maggio 2021) L’eroe… L’eroe. Ma poi, che cos’è un eroe? Essendo un concetto vasto (un saluto agli amici abruzzesi) lo declineremo nella versione moderna (e non posso non ringraziare il mio vaccino): l’eroe è colui che compie un atto di coraggio che possa comportare il consapevole sacrificio di se stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. Nella puntata odierna si disquisirà di falsi eroi e di veri eroi. Di certo il lettore più attento, ma anche quello distratto si chiederà: cosa mai c’entrerà il Cafagna con l’argomento “eroe”? Niente, infatti: a dir la verità, me lo chiedo io medesimo allorquando “Il bipede attivo” mi definisce tale per come affronto la vita rispetto alle difficoltà che la francesina mi pone lungo il cammino, ehm percorso. Quando odo tali parole mi trovo a disagio poiché mi sento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) L’… L’. Ma poi, che cos’è un? Essendo un concetto vasto (un saluto agli amici abruzzesi) lo declineremo nella versione moderna (e non posso non ringraziare il mio vaccino): l’è colui che compie un atto di coraggio che possa comportare il consapevole sacrificio di se stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. Nella puntata odierna si disquisirà di falsi eroi e di veri eroi. Di certo il lettore più attento, ma anche quello distratto si chiederà: cosa mai c’entrerà il Cafagna con l’argomento “”? Niente, infatti: a dir la verità, me lo chiedo io medesimo allorquando “Il bipede attivo” mi definisce tale per come affronto la vita rispetto alle difficoltà che la francesina mi pone lungo il cammino, ehm percorso. Quando odo tali parole mi trovo a disagio poiché mi sento ...

